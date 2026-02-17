Община Кочериново отчита 2025 г.: Финансова стабилизация, мащабни ВиК проекти и инвестиции в образованието и културата

В резултат на последователни мерки за финансова дисциплина и отговорно управление, Община Кочериново постигна съществен напредък в стабилизирането на своето финансово състояние.Погасени изцяло са 676 235 лв. задължения към „ПСТ ГРУП“, както и задължения към „МЕГА ИНВЕСТ-ХОЛД“, медии и други контрагенти. Изплатен е и просрочен заем от 500 000 лв. към Министерството на финансите, с което са спестени около 70 000 лв. бъдещи лихви. Възстановен е преходният остатък в направление „Образование“, намалени са разходите по граждански договори и са вдигнати запорите върху сметките на общината – ключова стъпка към финансова нормализация.

Сред най-значимите проекти през 2025 г. са тези във ВиК сектора – завършена е рехабилитацията на вътрешната водопроводна мрежа в гр. Кочериново (4 082 400 лв.), реконструирани са водопроводи в с. Пороминово (1 115 333,33 лв.) и с. Бараково (909 666,66 лв.), осигурено е финансиране от 1 000 000 лв. за аварийни ремонти в с. Мурсалево и е подадено заявление за актуализация на проекта за пречиствателна станция и канализация за гр. Кочериново и с. Бараково.

В образованието и социалната сфера бяха реализирани проекти с пряко въздействие върху качеството на живот. Осигурено е финансиране от 908 434,14 лв. за ремонт на ДГ „Ален Мак“, обновена е спортната площадка в СУ „Христо Ботев“, подаден е проект за подкрепа на ученици с таланти. В областта на културата са реализирани театрални, литературни и изложбени събития с участието на местни творци, както и дейности на детската театрална школа към НЧ „Пробуда-1919“. Подписан е договор с Национален фонд „Култура“ на стойност близо 80 хил. лв. за реализиране на местни културни политики. През 2025 г. е извършено и разкриване на останките от храм на тракийското божество Сабазий в с. Пороминово. Продължава изпълнението на проектите „Иновативни здравно-социални услуги“ и „Топъл обяд“, както и реконструкцията на Дом за стари хора „Св. Иван Рилски“. Назначени са 97 лични асистенти и 7 лица по програма „Асистентска подкрепа“.



В изпълнение са проекти за модернизация на уличното осветление (1 093 678,48 лв.), енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда (до 1 536 771,25 лв.), фотоволтаична система и електрическо превозно средство за социални услуги. Продължи биологичната рекултивация на депото в с. Бараково и бе обновена техниката за сметосъбиране.

В инфраструктурен план е сключено споразумение с МРРБ за рехабилитация на общински път KNL3087 (Стоб–Пороминово) на стойност 1 904 025 лв., приключиха ремонти на улици в няколко населени места, подписан е договор за реконструкция на ул. „Септемврийска слава“ в с. Мурсалево, осигурено е финансиране от 674 594 лв. за аварийно укрепване на прага на моста над р. Струма.

„2025 година беше година на стабилизиране и надграждане. Успяхме едновременно да разплатим стари задължения и да реализираме проекти, които дълго са били отлагани. Работим за по-добра инфраструктура, по-силна социална подкрепа и устойчиво развитие на общината“, заяви кметът на община Кочериново г-н Станислав Горов.

Подробният отчет за дейността на общинската администрация ще бъде публикуван на официалния интернет сайт на общината.