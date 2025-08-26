Община Кюстендил осигурява работа на 20 безработни младежи

20 безработни младежи от Кюстендил ще започнат работа след логистичната подкрепа на общината и Дирекция „Бюро по труда“. Общият проект ще насърчи заетостта на младежи до 29 години, като им предоставя възможност да започнат работа и да придобият собствени доходи за период от 6 месеца. Назначените по проект „Младежки практики” лица ще поддържат, окопават, косят и оформят зелените площи и цветните алеи, както и ще участват в дейности, свързани с хигиенизиране, благоустрояване, поддържане и опазване на общинската собственост.

Община Кюстендил ще осигури възнагражденията и осигурителните вноски, затова е необходимо авансово финансиране от общинския бюджет в размер на 26 737 лв. Освен това ще съфинансира проекта с 2587,00 лв.

