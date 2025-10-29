В ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО: С церемонията „Златна сватба“почитат семейните двойки в Кюстендил с половин век съвместен живот

За втора поредна година с тържествената церемония „Златна сватба“ Община Кюстендил ще почете семейните двойки с половин век съвместен живот.

Събитието ще се състои на 22 ноември 2025 г., по повод Въведение Богородично, което Православната църква почита на 21 ноември, а според българския народен календар тогава е Денят на християнското семейство – символ на дом, обич и взаимна подкрепа.

Празничната церемония ще събере всички двойки от Кюстендил, които празнуват 50 години брачен живот – хора, посветили сърцата си един на друг и преминали през живота ръка за ръка. Тържеството ще се проведе на същото място, където младоженците са си казали заветното „да“ преди половин век – в Обреден дом – гр. Кюстендил.

„Тези семейства са нашите истински герои – хора, които са се научили да преминават през трудностите заедно, да си прощават, да се подкрепят и да растат един до друг. С тази инициатива искаме да отдадем заслужено внимание на любовта, която устоява на времето“, сподели кметът инж. Огнян Атанасов.

Индивидуални покани от името на кмета са изпратени до всички семейства, сключили граждански брак през 1975 година. Община Кюстендил приканва и онези двойки, които все още не са получили покана, но празнуват своята златна сватба, да се свържат с администрацията.

ИВАН ИВАНОВ