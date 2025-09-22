Кюстендил отбеляза 117 години от обявяването на Независимостта на България

С тържествена церемония в Кюстендил бе почетена 117-ата годишнина от Независимостта на България – една от най-светлите дати в националния календар.

Празничната програма започна с рецитал на стихотворението „България, земя като една човешка длан“, изпълнено от малката Рая Кирилова.

В знак на признателност венци и цветя бяха поднесени от: Община Кюстендил, Област Кюстендил, Общински съвет – Кюстендил, Архиерейско наместничество – Кюстендил.

Своята почит към героите на Независимостта засвидетелстваха и народни представители, представители на политически партии, организации, институции и граждани.

В празничните слова бе припомнено вдъхновяващото послание от Прокламацията на 22 септември 1908 г.:

„Да живее свободна и независима България!“

Община Кюстендил изразява специална благодарност към Народно читалище „Ген. Владимир Заимов“ за почетния караул по време на церемонията.

Тържественият ден завърши с концерт по повод националния празник с участието на „Фолкарт“ формация с диригент г-жа Адела Харалампиева и Танцова формация „Нова Генерация“ с хореограф г-н Евгени Вучков.

Благодарим Ви, че уважихте със своето присъствие официалната церемония на честване на Независимостта на България!





