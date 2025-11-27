Община Петрич обяви бедствено положение! Частен язовир се спука в с. Митино, борсата в Кърналово под вода

Община Петрич обяви бедствено положение заради проливния дъжд. Екипи от аварийното общинско звено и служители на общината се опитват да се справят със ситуацията, която е критична в определени населени места – селата Старчево, Тополница, Кърналово, Митино и Рупите, съобщи за struma.bg Кирил Стойков, секретар на община Петрич.

Частен язовир в село Митино се е спукал и са залети земеделски земи. Пътят за селото бе отрязан. На място дежурят патрули, които предупреждават хората, тръгнали натам. В село Ръждак се извършва контролирано изпускане на язовира, собственост на Напоителни сеистеми. Прииждащи води са залели дерета в село Тополница. Под вода е и борсата при село Кърналово. Екипи от аварийното звено извършват действие с багери и друга техника за отклоняване и отводняване на дъждовните води.