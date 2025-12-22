Община Радомир обновява спирките на градския и междуселищния транспорт

В селата Стефаново и Извор бяха монтирани нови автобусни спирки, с което започна поетапната подмяна на остарялата инфраструктура на територията на община Радомир, съобщи кметът Кирил Стоев. Новите спирки осигуряват по-добри условия за пътниците, защита от атмосферни влияния и по-съвременна визия, съобразена с нуждите на жителите и гостите на населените места.

Подмяната на спирките ще продължи поетапно, като в следващите месеци ще бъдат обновени всички автобусни спирки в града и след това поетапно в селата на общината. Целта е повишаване на комфорта и безопасността на пътуващите, както и подобряване на облика на населените места.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА