Община Радомир продължава кампанията за репатриране на излезли от употреба МПС

В изпълнение на своите ангажименти за по-чиста и безопасна градска среда, Община Радомир продължава акцията по репатриране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), паркирани по улици и обществени терени, съобщиха от администрацията.

Тази седмица на територията на града са установени и налепени със син констативен протокол 16 автомобила, които пречат на нормалното придвижване и заемат обществени площи. Собствениците им следва в законово определения срок да предприемат действия по доброволното им преместване или предаване за разкомплектоване.

Кампанията продължава в Пчелинския квартал, където също ще бъдат извършени проверки и ще се предприемат необходимите действия спрямо всички установени ИУМПС.

Общината призовава гражданите да съдействат в процеса, като своевременно премахват или предават за рециклиране неизползваемите си автомобили. По този начин заедно ще допринесем за по-чисти междублокови пространства, повече паркоместа и по-добър облик на града.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






