Община Радомир с грижа за хората в неравностойно положение

Кметът на община Радомир Кирил Стоев тази седмица е подписал Допълнително споразумение по проект „Топъл обяд в община Радомир“, финансиран с европейски средства по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021–2027 г.

„С него продължава предоставянето на услугата „топъл обяд“ за 100 наши съграждани в нужда за периода от 1 февруари до 30 септември 2026 г. Храната включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт и се доставя по домовете на хората в работните дни. Общо 161 лица до момента са получили подкрепа чрез тази услуга. За част от тях това не е просто помощ, а жизненоважна грижа и сигурност“, съобщи Стоев.

През 2025 г. Община Радомир е реализирала и проект за подобряване на материалната база на Домашния социален патронаж, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Проектът е включвал основен ремонт и обновяване на кухненската база и част от покривната конструкция на социалния патронаж за осигуряване на по-добри хигиенни условия, безопасност и по-високо качество на услугата. Домашният социален патронаж в Радомир обслужва около 200 възрастни хора и лица с увреждания, които ежедневно получават топла храна и грижа.

Услугата телекеър представлява дистанционно наблюдение, което чрез специализирани устройства като „умни гривни“ осигурява 24/7 мониторинг на здравословното състояние и активността на потребителя, като при сигнал за нужда от помощ системата може да реагира незабавно и да осигури подкрепа. Това дава допълнително усещане за сигурност и подкрепа за самотно живеещи възрастни хора и лица с увреждания. Още 70 жители на общината получават асистентска подкрепа, а 355 души ползват услугата по механизма „Лична помощ“.

„В момента Община Радомир предоставя социални услуги на над 580 души. Социалната политика не е формалност, а морален ангажимент. Ние избираме да бъдем активна и отговорна община, която поставя човека в центъра на решенията си“ твърди кметът Кирил Стоев.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА