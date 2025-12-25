Зам. кметът на община Разлог Гергана Костова се срещна с приемните майки от общината.
В нея участваха и представители на Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“, както и представител на Областния екип по приемна грижа.
По време на срещата бяха обсъдени предизвикателствата в предоставянето на приемната грижа, а всяка от майките сподели личен опит за отговорността да си приемен родител.
Към момента в Община Разлог има 7 професионални приемни семейства, които се грижат за 8 деца.
В знак на признателност за тяхната отдаденост, Община Разлог подари на приемните майки бижу „Нежна грижа“ – символ на обичта и подкрепата, които те даряват всеки ден.
Зад всяка „нежна грижа“ стои голямо сърце – сърце, което променя детски съдби и дарява бъдеще.