Зам. кметът на община Разлог Гергана Костова се срещна с приемните майки от общината.

В нея участваха и представители на Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“, както и представител на Областния екип по приемна грижа.

По време на срещата бяха обсъдени предизвикателствата в предоставянето на приемната грижа, а всяка от майките сподели личен опит за отговорността да си приемен родител.

Към момента в Община Разлог има 7 професионални приемни семейства, които се грижат за 8 деца.

В знак на признателност за тяхната отдаденост, Община Разлог подари на приемните майки бижу „Нежна грижа“ – символ на обичта и подкрепата, които те даряват всеки ден.

Зад всяка „нежна грижа“ стои голямо сърце – сърце, което променя детски съдби и дарява бъдеще.