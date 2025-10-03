Община Разлог прие Шестата среща на националните мрежи по ОСП на Европейския съюз

Община Разлог беше териториален домакин на Шестата среща на националните мрежи по Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз. Престижното събитие се организира от Министерство на земеделието и храните и Националната селска мрежа на Република България.

Срещата откри заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева, която акцентира върху съвместната работа на всички национални ОСП мрежи, подкрепата на Европейската комисия и Контактната точка, които помагат за създаването на по-ефективна, приобщаваща и устойчива Обща селскостопанска политика, близо до хората.

Д-р Василева отбеляза, че за Разлог по Програмата за развитие на селските райони за предходните два програмни периода са подадени 137 проекта със заявена субсидия в размер на 21 млн. евро, а по Стратегическия план – 20 проекта на стойност 3 млн. евро.

В семинара, който включва презентации и работни групи по актуални теми в сектора, участваха представители на националните мрежи на ЕС и експерти в областта на земеделието.

Гостите на форума имаха възможност да разгледат центъра на град Разлог и да се запознаят както с част от изпълнените проекти в обществена полза, така и с местни културни и исторически забележителности.

ИВАН ПЕТРОВ