Днес Община Разлог стана част от празника на ОУ „Братя Миладинови“ – Елешница, което отбеляза 160 години от полагането на основите на просветното дело в селото. През всички тези години училището е място, където се съхраняват знанието и българските традиции. Децата и ръководството на училището бяха подготвили богата празнична програма, изпълнена с много старание, талант и уважение към традициите. По време на тържеството беше представен специално заснет филм, който разказва за възникването на образованието в Елешница преди 160 години. В създаването му участват отец Костадин, учители, ученици и родители. Филмът показва първите стъпки на училищното дело – как са се изписвали буквите върху пясък, как са се учили децата и как е поставено началото на просветата в Елешница. Всички гости получиха като подарък Сборника „Български народни песни“ на братята Димитър и Константин Миладинови Юбилейното тържество беше уважено от кмета на Община Разлог – Красимир Герчев, зам.-кмета – Гергана Костова, народните представители – Иван Герчев и Фатима Ялдъз, секретаря на Министъра на образованието – Чавдар Здравчев, началника на РУО – Благоевград – Ивайло Златанов, общински съветници, както и много родители, учители и ученици. Община Разлог поздравява учителите и учениците за тяхната всеотдайна работа, постигнатите успехи и активната роля в развитието на училището. Честит 160-годишен юбилей на ОУ „Братя Миладинови“ – Елешница! Нека училището продължава да възпитава поколения ученици в дух на знание, уважение и родолюбие.