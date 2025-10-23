Община Сандански отвори врати за инициативата „Мениджър за един ден“

Днес Община Сандански отвори вратите си за младите бъдещи професионалисти, като се включи в националната инициатива „Мениджър за един ден“.

В нея участие взеха 27 ученици от Профилирана гимназия „Яне Сандански“ Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ и Професионална техническа гимназия.

С ентусиазъм и любопитство младежите се потопиха в реалната работна атмосфера на общинската администрация. Те имаха възможност да наблюдават ежедневната работа на различни отдели, да се запознаят с процеса на вземане на решения и да усетят отговорността, която носи работата в местното управление.

Инициативата им даде шанс не само да видят отблизо как функционира общината, но и да се вдъхновят за бъдеща професионална реализация в обществената сфера.

Община #Сандански изказва благодарност на всички участници за проявения интерес, активността и положителната енергия, с която се включиха в днешния ден.