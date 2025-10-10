Община Сандански продава дяловете си в „Бул Еко продукт”, съветниците в спор къде ще отидат парите заради данъчни задължения на дружеството

Каква сума ще получи община Сандански от продажбата на дяловете си в дружество „Бул Еко продукт“, което от 2013 г. има данъчни задължения в размер на 535 000 лв., разгорещи страстите на общинските съветници вчера по време на заседание на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт с председател Костадин Миндов. Причина за спора е дали тези пари ще влязат в общинската хазна, или ще отидат за покриване на задълженията на дружеството. От направеното предложение стана ясно, че община Сандански ще получи сума в рамките на 200 000 и 250 000 лв., съобщи юристът в община Сандански Валентина Костадинова. Земята е 46 декара, на 50 м от с. Дамяница в посока Кулата /бившата Хладилна база/, и е продадена на цена от 900 012 евро на новото дружество „Софиямед Инвест“, което прави по-малко от 20 евро/кв.м.

Членовете на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност гласуваха „против” да се отдават общински терени за поставяне на ВТО



На противоположна позиция бе председателят на ПК по бюджет и финанси Живко Иванов. Според него община Сандански ще получи около 200 000 лева, защото има 20 процента дял в дружеството. Което по думите му е нищожно, с оглед на това, че тази земя е била собственост на община Сандански преди всички тези сделки.

Стана известно, че на това място в бъдеще ще трябва да бъде изградена нова частна болница под шапката на „Софиямед”. Това по думите на съветника Антон Цанев е много успешна сделка, ако наистина бъде изградена нова болница. „По този начин кметът ще изпълни едно обещание, което е дал пред нас, съветниците, през неговия и нашия мандат да се изгради нова болница в Сандански”.

Всичко около сделката с продажбата на земята, която допреди месеци е била собственост на община Сандански, ще стане известно на предстоящото редовно заседание, което ще се проведе в средата на месец октомври. Членовете на комисията дадоха зелена светлина да бъде гласуван отчетът на председателя на Общинския съвет Георги Батев.

Сериозни дебати имаше за отдаване под наем на два броя терени в Сандански. Първият е в района на детска градина „Дора Габе“, където е депозирано заявление за поставяне на ВТО за куриерски услуги. Вторият общински терен е до сградата на бившето общинско дружество „Стройрайон“. Там е подадено заявление за поставяне на ВТО върху площ от 25 кв.м. Посочено е, че теренът ще се ползва за всички дейности. Членовете на комисията гласуваха „против” да бъде поставен там ВТО.

Третото искане бе за поставяне на ВТО върху общински терен в с. Кърланово. По думите на Тодор Чачев там теренът не е общинска собственост, а е частен имот. До заседанието община Сандански ще трябва да представи становище каква собственост е теренът.

Срещу предложеното увеличение на цените на таксиметровите услуги гласуването също бе отрицателно от комисията.

Последната дума е на Председателския съвет, като точките ще бъдат включени в дневния ред.

ЛИДИЯ МАНЕВА