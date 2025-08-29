ПРЕВРАТ! Общинските съветници на Благоевград детронираха председателя на местната Комисия по образование В. Павлова

27 общински съветници детронираха председателя на Комисията по образование към ОбС-Благоевград Василиса Павлова. Това се случи преди минути по време на редовната сесия на местните парламентаристи с внесено изненадващо предложение от трима членове на същата комисия. Мотивите за отстраняване на Павлова не бяха особено категорични и ясни, визирана бе липсата на добра комуникация между членовете на Комисията по образование и с общинска администрация.

Василиса Павлова

Антония Сивкова /вдясно, с бял тоалет/

Новият председател на комисията е Антония Сивкова, която сама обяви, че е сред вносителите на предложението, заедно с Мартин Хърсовски и Мартина Траянова.





