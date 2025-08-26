Общинският съветник Д. Лазаров: АПИ и КАТ не изпълниха обещанията си, времето на светофара в Кресна не е увеличено

Кметът Н. Георгиев: Тапите в града се стопиха с 50%, хората свикнаха да пресичат, чакаме таймера за светлините



Месец след срещата, която се проведе в община Кресна между представители на АПИ и КАТ, нищо от набелязаните мерки не е изпълнено. Това заяви учителят и общински съветник Димитър Лазаров, който беше инициатор за събиране на подписка сред местните жители за премахване на монтирания светофар до пешеходната пътека в центъра на Кресна и отмяна на наложената забрана за ляв завой.

„В последните дни се разпространява „новина“, че времето на зеления сигнал за пешеходци на светофарната уредба при подлеза е променено от 6 на 12 секунди. ТОВА НЕ Е ВЯРНО! Споделям видео, от което всеки сам може да види реалното време на светене на зелено за пешеходците! 5,5 секунди ПЛЮС буфер от 3,5 секунди – т.е. на автомобилите им свети ЧЕРВЕНО 9 секунди!

Припомням, че след срещата на 21 юли с АПИ и КАТ все още НИЩО не е изпълнено: няма поставен таймер;

няма изграден „джоб“ при отбивката за Влахи; няма възстановени пешеходни пътеки; времето на светофарната уредба не е увеличено.

Стига празни приказки – хората в Кресна не са наивни! Очакваме реални действия, а не поредната заблуда!”, написа в социалната мрежа Димитър Лазаров.

Репортер на „Струма“ потърси за коментар кмета на Кресна Николай Георгиев, който заяви следното: „Чакаме таймера за светофара. Аз лично не към ходил да засичам дали има промяна в секундите. Факт е, че благодарение на светофарната уредба опашките в самата Кресна намаляха с 50%. Свали се тротоарът от двете страни на пешеходната пътека, за да може възрастните и лицата с увреждания по-лесно да пресичат. Очаква се да бъдат освежени пешеходните пътеки. Хората свикнаха със светофара, няма напрежение, няма ги и тези тапи в града”, категоричен е кметът Николай Георгиев.

Припомняме, че преди месец в зала „5-и октомври“ на община Кресна се проведе нарочна среща по повод пътната безопасност с участие на общинските съветници и експертите по пътна безопасност в общината, от една страна, и служителите на АПИ и КАТ, от друга. Тя бе ръководена от зам. кмета инж. Петър Олег Петров, който настоя двете пешеходни пътеки в началото на Кресна да бъдат незабавно възстановени, след като са били заличени поради полагане на нов асфалт. Представителите на АПИ обещаха да проучат законовата възможност. Едновременно с това заявиха, че вече работят по поставянето на таймер и бягаща светлина на светофара в центъра на града, което трябва да разреши редица проблеми с безопасното пресичане на пътното платно, а също да предотврати всякакви неясноти относно работния режим на светофарната уредба. От ръководството на община Кресна настояха времето на зеления сигнал да бъде удължено с 4 до 6 секунди, което ще направи възможно пресичането на пътното платно, без да се бърза, включително и от по-възрастните ни съграждани.

„За монтирането на таймера на светофара е обявена обществена поръчка, която ще приключи след около месец. Общинското ръководство настоява светофарната уредба да бъде запазена и след прекратяването на временната организация на движението, защото значително намалява риска от ПТП с участие на пешеходци. В тази им позиция общинарите бяха категорично подкрепени от представителите на КАТ с конкретни факти за възникнали инциденти с пешеходци в Кресна до поставянето на светофара. Ние се ангажирахме до дни да се изградят подстъпи от двете страни на пешеходната пътека за трудно подвижни хора и лица с увреждания. От АПИ поеха ангажимент за изграждане в обозрими срокове и с пълното съдействие на общината на уширенията на пътното платно на отклонението за с.Влахи и в центъра на града, за да могат автомобилите, които се движат в посока Благоевград, но искат да направят ляв завой, да не пречат на движението в дясната лента“, заяви след срещата за „Струма“ зам. кметът Петър Петров.

Въпреки многократните настоявания представителите на АПИ не са се ангажирали с конкретни срокове. Законосъобразното изпълнение на набелязаните мерки изисква време, а част от тях могат да бъдат и обжалвани, уточниха от общината след срещата. Тогава общинският съветник, учителят Димитър Лазаров, също изрази сериозно притеснение, че никой не се ангажира с конкретен срок за тази „временна“ мярка. Участниците в срещата решиха да се съберат в същия формат в началото на септември и да преценят ефективността на въведените мерки и кои от тях ще останат. Интересно е какво всъщност ще анализират и преценяват, като така обещаните мерки не са изпълнени, по думите на общинския съветник Димитър Лазаров, или са частично изпълнени, както твърди кметът Николай Георгиев.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Сн: Светофарът в Кресна продължава да бъде тема с висок обществен интерес





