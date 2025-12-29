Общинският съвет в Бобов дол реши да не се увеличава такса битови отпадъци за 2026 г. и прие план-сметката за чистотата.

Преди да бъде разгледана докладната записка, която предвиждаше увеличение на промилите за 2026 г., кметът на община Бобов дол Елза Величкова обяви, че я оттегля от дневния ред на заседанието и предложи промилите за 2026 г. да не бъдат увеличавани, а да бъдат запазени действащите ставки за 2025 г. Тя посочи, че решението идва вследствие на проведени дебати в комисиите на Общинския съвет и срещи и разговори с граждани.

По време на обсъждането Величкова посочи, че ако регионалното депо в Джерман започне работа, разходите на общината за извозване на битовия отпадък ще намалеят. Съветници предложиха общината сама да извозва отпадъка, като по този начин по думите им разходите ще намалеят наполовина. Предложено бе да се подготвят необходимите документи, така че след изтичане на договора със фирмата общината да поеме дейността по транспорт на битовия отпадък.

Общинските съветници одобриха план-сметка на Община Бобов дол за разходите по дейностите, свързани с чистотата, като за сметосъбиране и сметоизвозване са предвидени средства в размер на 273 850 евро, за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 348 932 евро, и за чистота на териториите за обществено ползване – 201 339 евро.