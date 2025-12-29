Общинският съвет в Кочериново реши размерът на таксата за битови отпадъци да се формира чрез критерии „на ползвател“ от 1 януари 2027 г.

Общинският съвет в Кочериново реши размерът на таксата за битови отпадъци да се формира чрез критерии „на ползвател“ от 1 януари 2027 година. За целта съветниците измениха наредбата за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

С промените съветниците решиха също при подаване на декларация от представляващ юридическо лице да се изисква само подпис на представляващия, вместо досегашното изискване за подпис и печат, ако има такъв.

Промените целят да бъде дадено достатъчно време за деклариране на обстоятелствата, както и за пълно и обективно подготвяне на изчисленията на новите размери по трите компонента на таксата за битови отпадъци. Според текста на мотивите към докладната записка анализът показва, че ще е необходим значително по-дълъг срок относно процедурите по деклариране и установяване на броя ползватели в имотите, за да могат да бъдат приложени нови основи. Чак тогава ще може да се изчислят сравнително точно отделните параметри, необходими за прилагане на нови основи по трите компонента на такса битови отпадъци, както и обективно и икономически обосновано да се определят за всяка календарна година и да се приемат с решението на общинския съвет размерът на таксата за единица основа.