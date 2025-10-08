Общинският шампион В. Методиев с първа етапна победа в „Гран При на Благоевград“ за сезона

Общинският шампион Веселин Методиев спечели първа етапна победа в шахматната верига „Гран При на Благоевград“ за сезона. Кандидат-майсторът на спорта събра 6 точки в 7 кръга по швейцарска система и изпревари по допълнителни показатели Боян Михайлов (6 т.), с когото направи реми във 2-ия кръг.

В. Методиев (вдясно) и Б. Михайлов завършиха турнира, без да допуснат поражение

Ил. Манов търси пролука в бялата крепост на А. Петров



Трети се нареди 9-класникът в ПМГ „Акад. С. П. Корольов“ Владимир Шопов (5 т.), а топ 6 допълниха 5-кратният първенец в проявата Илиян Манов (4,5 т.), Адриан Митушев (4,5 т.) и ветеранът Борис Бабан (4 т.). В челната десетка място намериха още пернишкото попълнение на домакините от „Виктори Благоевград“ Денислав Благоев (4 т.), Стойко Котев (4 т.), Васил Ганев (4 т.) и Андрей Петров (4 т.). В петия етап на веригата се включиха 22-ма състезатели. 3 кръга преди края генералното класиране оглавява Б. Михайлов с 56 т., следван от Ил. Манов с 49 т., В. Методиев – 35, Вл. Шопов – 33, и др.

ИВАН ДЕЛЧЕВ