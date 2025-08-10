Общински кметове пак отнесоха солени глоби за незаконни сметища, докато едни замърсяват, други се жалят масово в РИОСВ за всяко еконарушение

Строителният предприемач от Дъбница и бивш общински съветник Бисер Узунов отнесе пореден акт за административно нарушение след проверките на РИОСВ – Благоевград през юли. Фирмата му „Билдинг компани“ ЕООД ще плаща заради асфалтосмесителната инсталация на територията на с. Гърмен, засечена да нарушава чл. 34 от Закона за чистотата на атмосферния въздух – неспазване изискванията за провеждане на собствени периодични измерванияна емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от асфалтосмесителната инсталация.

Акт по същия закон ще плаща и разложката „Вълчо 2014“ ЕООД на Георги Дзупин, който има в промишлената зона на града цех за производство на пелети. Дзупин също занемарил изискването да следи какви газове изпуска в атмосферния въздух барабанната ротационна сушилня на цеха.

Традиционно няколко глоби отнесоха и общините в Благоевградска област.

Петрич е с 2 акта заради Регионалното депо за неопасни и инертни отпадъци. Единият е за заустване на повърхностни води от обекта при неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, вписани в комплексното разрешително, а вторият – за неизпълнениена законовите задължения общината да поддържа в техническа и експлоатационна изправност канализационната мрежа и пречиствателните съоръжения на депото.

Поредното сметище до стадиона в гр. Кресна, чиито снимки се появиха в социалната мрежа

Санкции получиха и кметовете на Кресна и Гърмен – за поредната доза незаконни сметища на териториите на двете общини, на които градоначалниците не успяват да насмогнат. Николай Георгиев е с наказателно постановление на стойност 6200 лв., а колегата му в Гърмен Феим Иса е глобен 3500 лева по Закона за управление на отпадъците.

Миналият месец РИОСВ – Благоевград е наложила и една превантивна принудителна административна мярка – запечатан е газотурбинен компресорен агрегат на площадката на „Булгартрансгаз“ ЕАД в компресорна станция „Петрич“, който би трябвало да работи самов случай на профилактика, аварийно спиране или ремонтни дейности, свързани с пълно изключване на комплексния агрегат.

През месец юли екоинспекцията е събрала общо 11 977 лв., от които 11 760 лв. са от наложени наказателни постановления и 217 лв. от наложени санкции. През месеца са извършени общо 15 извънредни проверки, от които 8 са по постъпили заявления за нанесени щети от кафява мечка и медийни публикации. Любопитно е, че всеки ден от месеца в РИОСВ са постъпвали по 2 жалби и сигнали за различни еконарушения на територията на областта, което показва висока гражданска бдителност.

ВАНЯ СИМЕОНОВА






