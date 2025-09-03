Общински терен от 1,3 дка в центъра на Сандански след 5 г. отново на тезгяха

След 5 години общинският имот на кооперативния пазар в Сандански с площ от 1279 кв.м, върху който се намира сградата на „Почивно дело“, отново е на тезгяха. Собственикът на сградата, строена миналия век, е депозирал заявление да закупи земята под нея, която е с пазарна цена от 156 000 лева, обясни председателят на Общинския съвет Георги Батев. На председателски съвет с мнозинство бе дадено съгласие общината да продаде терена. През 2020 г. ОбС одобри пазарна оценка на имота в размер на 117 000 лв., но тогава до продажба не се стигна.

Срещу сделка с имота се обяви съветникът Тодор Чачев, който попита колегите си какво е променило решението на комисиите, в три от които той е член, че не трябва да се стига до продажба, но отговор не последва и председателят Г. Батев предложи точката да бъде гласувана. „За” гласуваха 10 съветници, единствено Т. Чачев се въздържа.

В дневния ред на заседанието попаднаха още две пазарни оценки на общински имоти в с. Лозеница – единият с площ от 1.922 дка и начална цена 29 100 лв., другият имот, който е съседен и с площ от 687 кв.м – с пазарна цена от 14 500 лв.

Предстои съветниците да прегласуват три върнати решения от областния управител Георги Динев за безвъзмездно отдаване под наем на читалища.

Ще бъде гласувано и касовото изпълнение на бюджета на общината за 2024 г.

Единодушно съветниците решиха да се купи нов специализиран камион за нуждите на общински дружество „Стройкомтранс“. Сумата, която ще бъде използвана, е от отчисленията от Басейнова дирекция в размер на 600 000 лв.

Сформиране на групи с над 22 деца в детските градини за новата учебна година също получи положителен вот.

