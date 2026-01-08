Общинското ръководство на Дупница зарадва с подаръци най-многолюдното семейство в с. Бистрица

За поредна година общинското ръководство на Дупница в лицето на кмета Първан Дангов и зам. кмета Бойко Христов обърнаха внимание на най-многодетното семейство на територията на община Дупница. Живеещото в с. Бистрица семейство беше заредено с пелети за отопление, а дечицата получиха подаръци и лакомства.

От община Дупница също изразиха своята искрена благодарност към кмета на с. Бистрица за успешното сътрудничество и навременно подадените сигнали.



„Благодарение на тази добра координация и активна комуникация успяваме да достигнем до хората, които имат реална нужда от подкрепа и да реагираме навреме. За нас е изключително важно нито едно семейство да не се чувства забравено. С общи усилия и отговорност продължаваме да бъдем близо до хората и да оказваме необходимата помощ там, където е най-нужна”, заявиха от община Дупница.