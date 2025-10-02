Общинското ръководство на Петрич и спортната общественост почетоха футболния ветеран Н. Шаламанов за 80-годишнината му

Почит и признателност по повод 80-годишнината си получи дългогодишният футболист и треньор в структурите на ОФК „Беласица“ от страна на общинското ръководство на Петрич. В присъствието на председателя на Общинския съвет инж. Светла Данаилова, спортния директор на комитите Герасим Заков, футболни и общински функционери градоначалникът Димитър Бръчков връчи паметен плакет и клубно шалче на рожденика, който към днешна дата се явява един от доайените на петричкия футбол.

„Кметът на община Петрич Димитър Бръчков и ОФК „Беласица” изразяват своята искрена благодарност и уважение към Никола Шаламанов – една от емблематичните фигури в историята на футбола в нашия град. Той е свързан с историята на „Беласица“ като футболист и треньор в продължение на десетилетия. Неговата активност стартира още от средата на 1970-те като играч, а професионалната му дейност в клубната структура продължава близо 40 години (1977-2017). През тези години той винаги е бил пример за професионализъм, почтеност и отдаденост към подрастващите футболисти и петричката общественост. Особено важно е да отбележим, че в критични моменти за клуба г-н Шаламанов поема и ръководни функции – в това число и временната координация на мъжкия отбор през лятото на 2013 г., когато направи важна стъпка в подкрепа на отбора. Неговата роля при формирането и обучението на млади таланти остава завинаги част от наследството на ОФК „Беласица“. Благодарим на Никола Шаламанов за десетилетията посвещение и допринасянето за развитието на спорта в община Петрич. Връченият днес плакет от кмета на община Петрич е в знак на уважение към приноса му за поколенията петричани, които е възпитал“, се казва в благодарственото обръщение към заслужилия петричанин, постнато в социалните мрежи.

Н. Шаламанов с наградите в кметския кабинет

Под него заваляха поздравления от приятели и привърженици на „Беласица“ от онова романтично време, олицетворявано от Бат’ Кольо, както с любов е наричан големият футболист.

„Най-заслужената награда за много отдаден на футбола човек. Да илядиш, бате Кольо!“, написа бившият президент на „Беласица“ д-р Христо Мазнейков.

„Да си жив и здрав бат’ Коле! Признание за всичко, което даваше през годините за Петрич и Бела“, добави един от легендарните хандбалисти в южния град от вече не толкова близкото минало Георги Бучков.

СТАНЧО СТАНЧЕВ