Общинско депо за едрогабаритни отпадъци правят под жп гарата в Благоевград

Докато се изгради нова клетка на депото на Дупница, до 10% от оставащия капацитет на сметището край Бучино се предоставя на общините Невестино, Трекляно, Дупница, Кюстендил, Бобов дол и Сапарева баня

Общинско депо за едрогабаритни отпъдъци изграждат под жп гарата в Благоевград. Площадката е заградена с ограда с вход и изход, но все още не функционира официално, тъй като предстои проектирането и изграждането й. Ден преди Коледа общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Благоевград е одобрило искане на кмета Методи Байкушев проектирането да се финансира от натрупаните средства от отчисления, предвидени за дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци. Става дума за 29 059,56 евро с ДДС, изпълнител ще е софийското дружество „Ар Си Дизайн“ ЕООД, с което община Благоевград има сключен договор за изработване на работен проект и авторски надзор на строителстото.

Новата площадка за едрогабаритни отпадъци е в района под жп гарата на Благоевград



В общинското депо хората ще могат да изхвърлят дивани, стари шкафове и други едрогабаритни отпадъци, които не се събират в контейнерите, като целта е там те да се разглобяват и систематизират по вид и да се депонират разделно. Така ще се намали количеството на общия отпадък, насочен към депото край с. Бучино, което рефлектира върху размера на такса смет.

На последното за миналата година общо събрание петте общини в сдружението дадоха разрешение община Симитли да ползва натрупани средства в размер на 145 412,08 евро за покриване на разходите за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на общината. 24 313,78 евро отиват за актуализиране на работен проект за изграждането на Клетка 2 на Регионалната система за управление на отпадъците, а 20 524 евро – за финансиране на дейностите по изграждането й.

С одобрението на всички съдружници в регионалното депо за боклук до 10% от оставащия капацитет ще се използва за отпадъци от територията на общините Невестино, Трекляно, Дупница, Кюстендил, Бобов дол и Сапарева баня.

Припомняме, че миналата есен кметът на Дупница П. Дангов отправи искане до сдружението на 5-те общини депото край Бучино временно да приеме боклука им, докато в рамките до 2 години се изгради нова клетка в депото на Дупница. В замяна той обеща да приеме същия обем боклук от сдружението. Съдружниците разрешиха също на общините Кочериново и Рила да ползват натрупани средства за закупуване на сметосъбираща техника втора употреба.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА