Общността се обедини в подкрепа на манастира в с. Баничан

Коледният базар „Извор на вяра“ доказа, че когато общността действа заедно, резултатите са реални и значими. С общи усилия бяха събрани 13 340,44 лв., предназначени за изграждане на водопровод до манастира в с. Баничан.

Няма „малко“ дарение и няма „незначителен“ жест. Десетки хора се включиха с труд, време и средства, а стотици подадоха ръка в името на каузата. Събраната сума не е просто финансова помощ – тя е реална стъпка към решаване на дългогодишен проблем и към осигуряване на нормални условия за манастира.

„Днешният ден показа, че добротата има измерение и то се измерва в действия. Благодарим на всеки, който беше част от „Извор на вяра“. Каузата продължава, а резултатът вече е налице“. С тези думи организаторите изказват искрена благодарност към всички дарители, доброволци и посетители на базара.