Общопрактикуващият лекар от Петрич д-р Г. Николова: Октомври е най-подходящият месец за противогрипна ваксина

Употребяваме страшно много антибиотици, защото не се ваксинираме, HPV вирусът причинява рак не само при жените, но и при мъжете

Д-р Гергана Николова е родена в Петрич. Тя е с над 30-годишен стаж като общопрактикуващ лекар и педиатър. Една от първите практики е на джипи в София още след въвеждането на здравноосигурителната система през 1999 г., най-напред в доболничната помощ. В двете си практики в столицата тя преглежда както възрастни пациенти, така и деца.

„Октомври е най-подходящото време за поставяне на противогрипна ваксина, защото имунната система ще има достатъчно време да създаде добра защита”. Това каза по БНТ общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова.

По думите й ваксината може да се сложи и през декември, стига да е налична в аптечната мрежа.

„Трудно убеждаваме пациентите в необходимостта да се ваксинират. Може да имаме най-модерните технологии, но по отношение на ваксините сме горе-долу в 19 век, защото ни е страх от това постижение на медицината. Няма тежко и леко заболяване, има вирус, който е в организма и никой не може да каже как ще се развие и до какви усложнения би могъл да допринесе. Затваряме училища, затваряме детски градини, ние сме може би единствената държава, която вместо да си ваксинира децата, обявява грипна епидемия за две седмици”, коментира лекарката.

„Ковид задълбочи съществуващите антинваксинационни настроения у нас”, каза тя и обясни, че за грипа има и назални ваксини, които също предпазват децата. За пациентите над 65 години противогрипните ваксини са безплатни – достатъчно е те да се обадят на своите лични лекари.

Има такава ваксинационна програма и за пневмококи и макар хората да се страхуват от тази болест, не се ваксинират срещу нея. Д-р Николова призова хората да се информират и за ваксината срещу човешкия папиломавирус, тъй като е заболяване, което причинява рак и засяга все по-млади хора.

„Употребяваме страшно много антибиотици, защото не поставяме достатъчно ваксини – посочи още тя. – Когато не сме защитени от респираторните инфекции, те отварят път на бактериалните. Наслагват се, получават се усложнения. Много говорим за антимикробна резистентност, а след 20 години, когато наистина ще имаме нужда да се лекуваме с антибиотици, просто тези щамове на вирусите ще бъдат резистентни. Другата драма е, че някои медикаменти не се взимат за целия период, за който са издадени. Ако един антибиотик е изписан за пет дни и на втория ден настъпи подобрение, пациентът решава, че не трябва да го взима повече и следващият път, когато вдигне температура, решава, че антибиотикът е първото, което ще вземе. За съжаление българинът е убеден, че неговата температура се лекува единствено и само с антибиотик“, посочи още д-р Гергана Николова.

Основна дейност на общопрактикуващия лекар е профилактиката. „Говори се много за нови и модерни профилактични подходи; за ваксинация и имунопрофилактиката. Това нещо, основно и естествено, се извършва в нашите кабинети, но ние трябва да имаме време да разговаряме с пациентите, особено за ваксините, които не са задължителни, а препоръчителни. Тези неща са изключително важни за запазване живота и здравето на пациентите, за да имаме време те да разкажат какво ги притеснява, да споделят страховете си. Трябва да имаме време за работа с пациентите!“ – отбеляза тя, опирайки се на практиката си.

Д-р Николова сподели, че се полагат усилия за убеждаване на пациентите да се грижат за здравето си – да отделят време за профилактичните прегледи, да наблюдават периодично своите хронични заболявания. Всеки един лев, инвестиран в профилактика, спестява хиляди след това за терапия и лечение, категорична бе тя. Специалистът отбеляза, че имаме чудесни програми за превенция и профилактика в кабинетите на общопрактикуващите лекари. Програми, касаещи значими и чести заболявания, които, хванати навреме, са абсолютно лечими. Затова общопрактикуващият лекар апелира за редовни прегледи и профилактика. „Така ще спрем да откриваме заболявания в напреднал период, когато вече трябва да се прилагат тежки терапии, които застрашават живота и не винаги са ефективни. Можем да опазим живота тогава, когато извършваме навременна профилактика и превенция“, категорична е тя.

HPV причинява рак не само на жените, но и на мъжете

Дългогодишният специалист д-р Николова сподели, че е странно, че страдаме от заболявания, за които имаме ваксини. „Има ваксини за рак, който се причинява от HPV вируса, а имаме два процента покритие. А той причинява рак на вагината, на вулвата, на шийката на матката, на ануса, на пениса. В последно време се говори, че има отношение и към сперматогенезата – все сериозни неща. Имаме ваксина – не ваксинираме децата си. Имаме ваксина за грип, после затваряме училища и обявяваме грипна ваканция. Губим пациенти, защото не сме успели да ги убедим да се ваксинират“, добави д-р Николова.

„Нашата работа е важна, защото ние – общопрактикуващите лекари, съвсем тихичко, по човешки се опиваме да помагаме на хората да се справят със страховете си. Спасяваме стоици животи, когато сме убедили хора да си сложа ваксина. Помогнали сме на тези хора да не развият усложнения и да запазят живота и здравето си“, обобщи д-р Гергана Николова.

„Ваксинацията за човешкия папилома вирус е включена в препоръчителната програма на Министерство на здравеопазването за борба с рака на маточната шийка. Самото име на програмата не е подходящо. То не би трябвало да е само за превенция на рака на маточната шийка, но и за борба със всички ракови заболявания, причинявани от HPV. Сега в тази програма подлежат на ваксиниране само момичета от 10 до 14 г. За родителите, които искат да ваксинират синовете си на същата възраст, не можем да осигурим безплатни ваксини и хората са принудени да си я закупуват сами. Това се прави от родители, които са осъзнали големия риск, който крие неваксинирането срещу HPV. Така че в скоро време Национално сдружение на общопрактикуващите лекари ще излезе с общо становище по този проблем”, каза д-р Николова.

„Тази ваксина предпазва от рак на маточната шийка, на вулвата, на ануса, на пениса, на орофарингса, на езика, както и от генитални брадавици. В последно време се появиха данни, че HPV има отношение и към туморите на белия дроб.

В България само общопрактикуващите лекари се занимават с ваксинопрофилактика, с превенция на заболявания. Основно ние трябва да убеждаваме родителите, когато се касае за препоръчителни ваксини, че са необходими за здравето на децата и че трябва да бъдат поставени. Специално ваксината срещу HPV би могла да предпази в бъдеще днешните деца от развитието на тежки ракови заболявания, от инвалидизация, от загуба на детеродните способности, а понякога и от летален изход”, добави лекарката.

„Статистиката показва, че 8 от 10 жени ще срещнат през живота си човешкия папилома вирус. Неслучайно България е трета по заболеваемост и четвърта по смъртност от рак на маточната шийка в Европа. Затова ние, общопрактикуващите лекари, се опитваме да обясняваме на родителите колко е важно да защитим децата им и да поставим тази ваксина. Надяваме се и лекари от други специалности да се включат в процеса на разясняване защо е нужна ваксинацията срещу HPV, за да увеличим все още много ниското ваксинално покритие в България.

Благодарение на Коалиция HPV и на общопрактикуващите лекари, които говорим по тези проблеми, забелязвам известен ръст на ваксиналното покритие. Но нивата все още са твърде ниски. Ние като общество трябва да се обединим да се говори за свързаните с HPV заболявания и колко по-лесно е те да се превентират с ваксина, отколкото да се диагностицират и лекуват”, обобщи д-р Николова.

– Коя е целевата група, за която е предназначена програмата срещу HPV, и може ли да се постави ваксината на по-късна възраст?

„Това са момичета от 10 до ненавършени 14 години. За тях ваксината се осигурява безплатно. Но всички млади хора, които по една или друга причина са пропуснали да се ваксинират по програмата, защото родителите им са решили така, може да го направят сега. Мене като лекар ме изумява как някой може да се страхува от ваксината, а не от заболяването, което тази ваксина предотвратява. Ако младите хора са навършили 18 години, вече могат да решават сами за собственото си здраве и да си закупят ваксината срещу HPV. Така ще бъдат защитени срещу всички видове рак, предизвиквани от човешкия папилома вирус.

Министерство на здравеопазването е преценило, че може да заплаща ваксините само за ограничен контингент хора. Но това не означава, че съществуват медицински показания ваксината срещу HPV да не може да бъде поставена и на хора на по-голяма възраст. Това трябва да се знае, защото често ме питат: „Ами аз, като съм вече на 20 години, мога ли да си поставя ваксината срещу HPV?“. Да, можете да се ваксинирате и на 30, и на 40 години. Може да се ваксинират и жени, и мъже. Просто човек трябва да вземе за себе си решението, че иска да защити своето здраве и живот, а също здравето и живота на своя съпруг, дъщеря и син”, обобщи д-р Николова.





