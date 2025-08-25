Обявиха верните отговори на матурата по профилиращ предмет. Можете да ги видите ТУК . Били са анулирани две изпитни работи поради опит за преписване, уточняват от МОН.

В 177 училища се проведе държавният зрелостен изпит, а в 391 – държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Изпитите започнаха в 8:30 часа и на тях се явиха над 3 500 младежи.

Най-предпочитани предмети за изпитната сесия са английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации и информационни технологии.

На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплома за средно образование, но искат да променят оценката си, за да кандидатстват в университет.

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември.





