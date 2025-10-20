Обявиха конкурси за директори на училищата в Крупник и Бабяк

Конкурси за заемането на длъжността директор на две училища в Пиринско са обявени със заповед на началника на Регионалното управление на образованието в Благоевград Ивайло Златанов. Търсят за директори за основното училище /ОУ/ в село Бабяк, община Белица, и средното училище /СУ/ в Крупник, община Симитли.

Припомняме, че като част от национална кампания през лятото стартира процедура за ръководните постове в 15 образователни институции в областта, чиито директори отговаряха на условията за пенсиониране или бяха временно изпълняващи длъжността. Тогава, както и при предишната „партида“ конкурси, м.г. в списъка бе ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Бабяк, което е единственото в страната училище с една основна сграда и три филиала – в селата Черешово, Кузьово и Платик. През 2024 г., след пенсионирането на директора Акия Мусов, на конкурса се яви само един кандидат, който не издържа писмения изпит /тест/ и за временно изпълняващ длъжността бе назначен Муса Дунгьов – старши начален учител.

В СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Крупник дългогодишният директор Венцислав Кълбов се оттегли в края на август и в момента като временно изпълняващ длъжността училището ръководи Райна Зашева, която преди това бе зам. директор по учебната дейност на ОбУ – Долно Осеново.

Срокът за подаване на документи е до 17.11. Сред изискванията за заемане на длъжността са не по-малко от 5 години учителски стаж, притежание за диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, придобито образование и квалификация, които да позволяват изпълнението на чл. 33, ал. 4 от Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (изпълнение на норма за преподавателска работа)…

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА