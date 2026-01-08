Обявиха номинациите за наградите SAG 2026

Номинациите за наградите SAG 2026 – Награди за актьори, вече са ясни, съобщава Нова. „Битка след битка“ води в в надпреварата със 7 номинации, „Грешници“ е с пет, следван от „Франкенщайн“, „Хамнет“ и „Върховният Марти“, които са с по три номинации.

Церемонията по връчването на отлицията ще се проведе на 1 март в Shrine Auditorium and Expo Hall в Лос Анджелис.

Пълен списък с номинираните за наградите за актьори за 2026 г.

♦ Главна мъжка роля:

Тимъти Шаламе – „Върховният Марти“, Леонардо ди Каприо – „Битка след битка“, Итън Хоук – „Синя Луна“, Майкъл Б. Джордан – „Грешници“, Джеси Племънс – „Бугония“

филмиСнимка: „Битка след битка, Getty Images

♦ Главна женска роля:

Джеси Бъкли – „Хамнет“, Роуз Бърн – If I Had Legs I’d Kick You, Кейт Хъдсън – Song Sung Blue, Чейс Инфинити – „Битка след битка“, Ема Стоун – „Бугония“

♦ Актьор в поддържаща роля:

Майлс Кейтън – „Грешници“, Бенисио дел торо – „Битка след битка“, Джейкъб Елодри – „Франкенщайн“, Пол Мескал – „Хамнет“, Шон Пен – „Битка след битка“

филмиСнимка: „Грешници“, Getty Images

♦ Актриса в поддържаща роля:

Одеса Азион – „Върховният Марти“, Ариана Гранде – Wicked: For Good, Ейми Мадиган – „Оръжия“, Унми Мосаку – „Грешници“, Теяна Тейлър – „Битка след битка“

♦ Актьорски състав във филм: „Франкещайн“, „Хамнет“, Върховният Марти“, „Битка след битка“, „Грешници“

филмиСнимка: „Франкенщайн“, Getty Images

♦ Екшън изпълнение от каскадьорски екип във филм: F1, „Франкенщайн“, „Мисията невъзможна: Възмездие“, „Битка след битка“, „Грешници“

Номинираните за телевизия са:

♦ Мъжка роля в телевизионен филм или минисериал:

Джейсън Бейтмън – „Черният заек“

Оуен Купър – „Юношество“

Стивън Греъм – „Юношество“

Чарли Ханъм – „Чудовище: Историята на Ед Гийн“

Матю Рийс – „Звярът в мен“

филмиСнимка: „Юношество“, Getty Images

♦ Женска роля в телевизионен филм или минисериал:

Клеър Дейнс – „Звярът в мен“

Ерин Дохърти – Юношество“

Сара Снук – All her fault

Кристин Тремако – „Юношество“

Мишел Уилямс – Dying for sex

♦ Мъжка роля в в драматичен сериал:

Стърлинг К. Браун – „Рай“

Били Кръсъп – „Сутрешното шоу“

Уолтън Гогинс – „Белият лотос“

Гари Олдмън – „Бавни коне“

Ноа Уайл – „Спешни случаи в Питсбърг“

♦ Женска роля в драматичен сериал:

Брит Лоуър – „Разделение“

Паркър Поузи – „Белият лотос“

Кери Ръсел – „Дипломатът“

Рия Сийхорн – Pluribus

Ейми Лу Ууд – „Белият лотос“

♦ Мъжка роля в комедиен сериал:

Айк Баринхолц – „Студиото“

Адам Броуди – „Никой не иска това“

Тед Дансън – „Човек отвътре“

Сет Роугън – „Студиото“

Мартин Шорт – „Само убийства в сградата“

♦ Женска роля в комедиен сериал:

Катрин Хан – „Студиото“

Катрин О’Хара „Студиото“

Джена Ортега – „Уензди“

Джийн Смарт – Hacks

Кристен Уиг – „Палм Роял“

♦ Актьорски състав в драматичен сериал: „Дипломатът“, Landman, „Спешни случаи в Питсбърг“, „Разделение“, „Белият лотос“

♦ Актьорски състав в комедиен сериал: Abbott Elementary, „Мечката“, Hacks, „Само убийства в сградата“, „Студиото“

♦ Екшън изпълнение от каскадьорски екип в телевизионен сериал: Andor, Landman, „Последните оцелели“, „Игра на калмари“, „Странни неща“.