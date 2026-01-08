Обявиха номинациите за наградите SAG 2026

Номинациите за наградите SAG 2026 – Награди за актьори, вече са ясни, съобщава Нова. „Битка след битка“ води в в надпреварата със 7 номинации, „Грешници“ е с пет, следван от „Франкенщайн“, „Хамнет“ и „Върховният Марти“, които са с по три номинации.
Церемонията по връчването на отлицията ще се проведе на 1 март в Shrine Auditorium and Expo Hall в Лос Анджелис.
Пълен списък с номинираните за наградите за актьори за 2026 г.
♦ Главна мъжка роля:
Тимъти Шаламе – „Върховният Марти“, Леонардо ди Каприо – „Битка след битка“, Итън Хоук – „Синя Луна“, Майкъл Б. Джордан – „Грешници“, Джеси Племънс – „Бугония“
филмиСнимка: „Битка след битка, Getty Images
♦ Главна женска роля:
Джеси Бъкли – „Хамнет“, Роуз Бърн – If I Had Legs I’d Kick You, Кейт Хъдсън – Song Sung Blue, Чейс Инфинити – „Битка след битка“, Ема Стоун – „Бугония“
♦ Актьор в поддържаща роля:
Майлс Кейтън – „Грешници“, Бенисио дел торо – „Битка след битка“, Джейкъб Елодри – „Франкенщайн“, Пол Мескал – „Хамнет“, Шон Пен – „Битка след битка“
филмиСнимка: „Грешници“, Getty Images
♦ Актриса в поддържаща роля:
Одеса Азион – „Върховният Марти“, Ариана Гранде – Wicked: For Good, Ейми Мадиган – „Оръжия“, Унми Мосаку – „Грешници“, Теяна Тейлър – „Битка след битка“
♦ Актьорски състав във филм: „Франкещайн“, „Хамнет“, Върховният Марти“, „Битка след битка“, „Грешници“
филмиСнимка: „Франкенщайн“, Getty Images
♦ Екшън изпълнение от каскадьорски екип във филм: F1, „Франкенщайн“, „Мисията невъзможна: Възмездие“, „Битка след битка“, „Грешници“
Номинираните за телевизия са:
♦ Мъжка роля в телевизионен филм или минисериал:
Джейсън Бейтмън – „Черният заек“
Оуен Купър – „Юношество“
Стивън Греъм – „Юношество“
Чарли Ханъм – „Чудовище: Историята на Ед Гийн“
Матю Рийс – „Звярът в мен“
филмиСнимка: „Юношество“, Getty Images
♦ Женска роля в телевизионен филм или минисериал:
Клеър Дейнс – „Звярът в мен“
Ерин Дохърти – Юношество“
Сара Снук – All her fault
Кристин Тремако – „Юношество“
Мишел Уилямс – Dying for sex
♦ Мъжка роля в в драматичен сериал:
Стърлинг К. Браун – „Рай“
Били Кръсъп – „Сутрешното шоу“
Уолтън Гогинс – „Белият лотос“
Гари Олдмън – „Бавни коне“
Ноа Уайл – „Спешни случаи в Питсбърг“
♦ Женска роля в драматичен сериал:
Брит Лоуър – „Разделение“
Паркър Поузи – „Белият лотос“
Кери Ръсел – „Дипломатът“
Рия Сийхорн – Pluribus
Ейми Лу Ууд – „Белият лотос“
♦ Мъжка роля в комедиен сериал:
Айк Баринхолц – „Студиото“
Адам Броуди – „Никой не иска това“
Тед Дансън – „Човек отвътре“
Сет Роугън – „Студиото“
Мартин Шорт – „Само убийства в сградата“
♦ Женска роля в комедиен сериал:
Катрин Хан – „Студиото“
Катрин О’Хара „Студиото“
Джена Ортега – „Уензди“
Джийн Смарт – Hacks
Кристен Уиг – „Палм Роял“
♦ Актьорски състав в драматичен сериал: „Дипломатът“, Landman, „Спешни случаи в Питсбърг“, „Разделение“, „Белият лотос“
♦ Актьорски състав в комедиен сериал: Abbott Elementary, „Мечката“, Hacks, „Само убийства в сградата“, „Студиото“
♦ Екшън изпълнение от каскадьорски екип в телевизионен сериал: Andor, Landman, „Последните оцелели“, „Игра на калмари“, „Странни неща“.