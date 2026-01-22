Обявиха номинираните за наградите „Оскар“

След повече от девет десетилетия история на Академията, 98-ата церемония по връчването на наградите „Оскар“ обещава да бъде едно зрелищно събитие, съчетаващо традицията и съвременната кинематография. Поредицата от незабравими моменти започва през 1929 г., а днес Академията продължава да отличава най-добрите постижения в киното. Водещ на тазгодишната церемония ще бъде комикът Конан О’Брайън.

Церемонията по връчването на наградите „Оскар“ ще се състои на 15 март 2026 г. (българско време – от 1.00 до 4.00 ч. в нощта срещу 16 март).

А днес в Бевърли Хилс бяха обявени и номираните за най-престижното отличие в света на киното. Водещи на церемонията бяха холивудските звезди Даниел Брукс и Люис Пулман.

Ето и списъка с филмите и кинодейците, които ще се борят за ценните статуетки тази година:

→ Най-добър филм (Best Picture)

„Бугония“

„Ф1: Филмът“

„Върховният Марти“

„Битка след битка“

„Тайният агент“

„Сантиментална стойност“

„Грешници“

„Сънищата на влаковете“

→ Най-добър режисьор (Best Director)

Клои Жао – „Хамнет“

Джош Сафди – „Върховният Марти“

Поул Томас Андерсън – „Битка след битка“

Йоаким Триер – „Сантиментална стойност“

Райън Хуглр – „Грешници“

→ Най-добър актьор (Best Actor)

Тимъти Шаламе – „Върховният Марти“

Леонардо ди Каприо – „Битка след битка“

Итън Хоук – „Синя луна“

Майкъл Б. Джордан – „Грешници“

Вагнер Мура – „Тайният агент“

→ Най-добра актриса (Best Actress)

Джеси Бъкли – „Хамнет“

Роуз Бърн – „If I Had Legs I’d Kick You“

Кейт Хъдсън – „Song Sung Blue“

Ренате Рейнсве – „Сантиментална стойност“

Ема Стоун – „Бугония“

→ Най-добър актьор в поддържаща роля (Best Supporting Actor)

Бенисио дел Торо – „Битка след битка“

Джейкъб Елорди – „Франкенщайн“

Делрой Линдо – „Грешници“

Шон Пен – „Битка след битка“

Стелан Скарсгард – „Сантиментална стойност“

→ Най-добра актриса в поддържаща роля (Best Supporting Actress)

Ел Фанинг – „Сантиментална стойност“

Инга Ибсдотер Лилеос – „Сантиментална стойност“

Ейми Мадиган – „Оръжия“

Унми Мосаку – „Грешници“

Теяна Тейлър – „Битка след битка“

→ Най-добър оригинален сценарий (Best Original Screenplay)

„Blue Moon“

„Обикновен инцидент“

„Върховният Марти“

„Сантиментална стойност“

„Грешници“

→ Най-добър адаптиран сценарий (Best Adapted Screenplay)

„Бугония“

„Франкенщайн“

„Хамнет“

„Битка след битка“

„Сънищата на влаковете“

→ Най-добър чуждоезичен филм / Международен филм (Best International Feature Film)

„Тайният агент“ – Бразилия

„Обикновен инцидент“ – Франция

„Сантиментална стойност“ – Норвегия

„Сират“ – Испания

„Гласът на Хинд Раджаб“ – Тунис

→ Най-добър анимационен филм (Best Animated Feature Film)

„Арко“

„Елио от Земята“

„Кей-Поп: Ловци на демони“

„Little Amélie or the Character of Rain“

„Зоотрополис 2″

→ Най-добър документален филм (Best Documentary Feature)

„Решението в Алабама“

„Come See Me in the Good Light“

„Cutting Through Rocks“

„Mr. Nobody Against Putin“

„Перфектната съседка“

→ Най-добър късометражен документален филм (Best Documentary Short Subject)

„Всички празни стаи“

„Въоръжен само с камера: Животът и смъртта на Брент Рено“

„Children No More: „Were and Are Gone“

„The Devil Is Busy“

→ Най-добър късометражен анимационен филм (Best Animated Short Film)

„Butterfly“

„Forevergreen“

„Момичето, което плачеше за перли“

„Retirement Plan“

„The Three Sisters“

→ Най-добър късометражен игрален филм (Best Live Action Short Film)

„Butcher’s Stain“

„Приятел на Дороти“

„Историческата драма на Джейн Остин“

„The Singers“

„Двама души си разменят слюнка“

→ Най-добър оператор (Best Cinematography)

„Франкенщайн“

„Върховният Марти“

„Битка след битка“

„Грешници“

„Сънищата на влаковете“

→ Най-добър монтаж (Best Film Editing)

„„Ф1: Филмът“

„Върховният Марти“

„Битка след битка“

„Сантиментална стойност“

„Грешници“

→ Най-добър дизайн на продукция (Best Production Design)

„Франкенщайн“

„Хамнет“

„Върховният Марти“

„Битка след битка“

„Грешници“

→ Най-добри костюми (Best Costume Design)

„Аватар: Огън и пепел“

„Франкенщайн“

„Хамнет“

„Върховният Марти“

„Грешници“

→ Най-добър грим и прически (Best Makeup and Hairstyling)

„Франкенщайн“

„Кокухо“

„Грешници“

„Машина за разбиване“

„Грозното сестриче“

→ Най-добър звук (Best Sound)

„Ф1: Филмът“

„Франкенщайн“

„Битка след битка“

„Грешници“

„Сират“

→ Най-добри визуални ефекти (Best Visual Effects)

„Аватар: Огън и пепел“

„Ф1: Филмът“

„Джурасик свят: Прераждане“

„Изгубеният автобус“

„Грешници“

→ Най-добър оригинален саундтрак (Best Original Score)

„Бугония“

„Франкенщайн“

„Хамнет“

„Битка след битка“

„Грешници“

→ Най-добра оригинална песен (Best Original Song)

„Dear Me“ – Diane Warren: Relentless

„Golden“ – „Кей-Поп: Ловци на демони“

„I Lied to You“ – „Грешници“

„Sweet Dreams of Joy“ – Viva Verdi!

„Train Dreams“ – „Сънищата на влаковете“

→ Най-добър монтаж на звукови ефекти и миксиране (Best Sound Editing / Sound Mixing)

„Ф1: Филмът“

„Върховният Марти“

„Битка след битка“

„Сантиментална стойност“

„Грешници“