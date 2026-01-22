Обявиха номинираните за наградите „Оскар“

След повече от девет десетилетия история на Академията, 98-ата церемония по връчването на наградите „Оскар“ обещава да бъде едно зрелищно събитие, съчетаващо традицията и съвременната кинематография. Поредицата от незабравими моменти започва през 1929 г., а днес Академията продължава да отличава най-добрите постижения в киното. Водещ на тазгодишната церемония ще бъде комикът Конан О’Брайън.
Церемонията по връчването на наградите „Оскар“ ще се състои на 15 март 2026 г. (българско време – от 1.00 до 4.00 ч. в нощта срещу 16 март).
А днес в Бевърли Хилс бяха обявени и номираните за най-престижното отличие в света на киното. Водещи на церемонията бяха холивудските звезди Даниел Брукс и Люис Пулман.
Ето и списъка с филмите и кинодейците, които ще се борят за ценните статуетки тази година:
→ Най-добър филм (Best Picture)
„Бугония“
„Ф1: Филмът“
„Върховният Марти“
„Битка след битка“
„Тайният агент“
„Сантиментална стойност“
„Грешници“
„Сънищата на влаковете“
→ Най-добър режисьор (Best Director)
Клои Жао – „Хамнет“
Джош Сафди – „Върховният Марти“
Поул Томас Андерсън – „Битка след битка“
Йоаким Триер – „Сантиментална стойност“
Райън Хуглр – „Грешници“
→ Най-добър актьор (Best Actor)
Тимъти Шаламе – „Върховният Марти“
Леонардо ди Каприо – „Битка след битка“
Итън Хоук – „Синя луна“
Майкъл Б. Джордан – „Грешници“
Вагнер Мура – „Тайният агент“
→ Най-добра актриса (Best Actress)
Джеси Бъкли – „Хамнет“
Роуз Бърн – „If I Had Legs I’d Kick You“
Кейт Хъдсън – „Song Sung Blue“
Ренате Рейнсве – „Сантиментална стойност“
Ема Стоун – „Бугония“
→ Най-добър актьор в поддържаща роля (Best Supporting Actor)
Бенисио дел Торо – „Битка след битка“
Джейкъб Елорди – „Франкенщайн“
Делрой Линдо – „Грешници“
Шон Пен – „Битка след битка“
Стелан Скарсгард – „Сантиментална стойност“
→ Най-добра актриса в поддържаща роля (Best Supporting Actress)
Ел Фанинг – „Сантиментална стойност“
Инга Ибсдотер Лилеос – „Сантиментална стойност“
Ейми Мадиган – „Оръжия“
Унми Мосаку – „Грешници“
Теяна Тейлър – „Битка след битка“
→ Най-добър оригинален сценарий (Best Original Screenplay)
„Blue Moon“
„Обикновен инцидент“
„Върховният Марти“
„Сантиментална стойност“
„Грешници“
→ Най-добър адаптиран сценарий (Best Adapted Screenplay)
„Бугония“
„Франкенщайн“
„Хамнет“
„Битка след битка“
„Сънищата на влаковете“
→ Най-добър чуждоезичен филм / Международен филм (Best International Feature Film)
„Тайният агент“ – Бразилия
„Обикновен инцидент“ – Франция
„Сантиментална стойност“ – Норвегия
„Сират“ – Испания
„Гласът на Хинд Раджаб“ – Тунис
→ Най-добър анимационен филм (Best Animated Feature Film)
„Арко“
„Елио от Земята“
„Кей-Поп: Ловци на демони“
„Little Amélie or the Character of Rain“
„Зоотрополис 2″
→ Най-добър документален филм (Best Documentary Feature)
„Решението в Алабама“
„Come See Me in the Good Light“
„Cutting Through Rocks“
„Mr. Nobody Against Putin“
„Перфектната съседка“
→ Най-добър късометражен документален филм (Best Documentary Short Subject)
„Всички празни стаи“
„Въоръжен само с камера: Животът и смъртта на Брент Рено“
„Children No More: „Were and Are Gone“
„The Devil Is Busy“
→ Най-добър късометражен анимационен филм (Best Animated Short Film)
„Butterfly“
„Forevergreen“
„Момичето, което плачеше за перли“
„Retirement Plan“
„The Three Sisters“
→ Най-добър късометражен игрален филм (Best Live Action Short Film)
„Butcher’s Stain“
„Приятел на Дороти“
„Историческата драма на Джейн Остин“
„The Singers“
„Двама души си разменят слюнка“
→ Най-добър оператор (Best Cinematography)
„Франкенщайн“
„Върховният Марти“
„Битка след битка“
„Грешници“
„Сънищата на влаковете“
→ Най-добър монтаж (Best Film Editing)
„„Ф1: Филмът“
„Върховният Марти“
„Битка след битка“
„Сантиментална стойност“
„Грешници“
→ Най-добър дизайн на продукция (Best Production Design)
„Франкенщайн“
„Хамнет“
„Върховният Марти“
„Битка след битка“
„Грешници“
→ Най-добри костюми (Best Costume Design)
„Аватар: Огън и пепел“
„Франкенщайн“
„Хамнет“
„Върховният Марти“
„Грешници“
→ Най-добър грим и прически (Best Makeup and Hairstyling)
„Франкенщайн“
„Кокухо“
„Грешници“
„Машина за разбиване“
„Грозното сестриче“
→ Най-добър звук (Best Sound)
„Ф1: Филмът“
„Франкенщайн“
„Битка след битка“
„Грешници“
„Сират“
→ Най-добри визуални ефекти (Best Visual Effects)
„Аватар: Огън и пепел“
„Ф1: Филмът“
„Джурасик свят: Прераждане“
„Изгубеният автобус“
„Грешници“
→ Най-добър оригинален саундтрак (Best Original Score)
„Бугония“
„Франкенщайн“
„Хамнет“
„Битка след битка“
„Грешници“
→ Най-добра оригинална песен (Best Original Song)
„Dear Me“ – Diane Warren: Relentless
„Golden“ – „Кей-Поп: Ловци на демони“
„I Lied to You“ – „Грешници“
„Sweet Dreams of Joy“ – Viva Verdi!
„Train Dreams“ – „Сънищата на влаковете“
→ Най-добър монтаж на звукови ефекти и миксиране (Best Sound Editing / Sound Mixing)
„Ф1: Филмът“
„Върховният Марти“
„Битка след битка“
„Сантиментална стойност“
„Грешници“