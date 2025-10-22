Обявиха обществена поръчка за ремонт на двата центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в благоевградския жк „Ален мак“ срещу 386 666,66 лева без ДДС

Община Благоевград обяви обществена поръчка за избор на изпълнители на основен ремонт на двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – „Вяра“ и „Надежда“, намиращи се в жк „Ален мак“.

Сред дейностите, които ще бъдат извършени, са изграждане на спортни площадки с уреди, предназначени за хора в неравностойно положение, кътове за отдих с беседки, алеи с достъпна настилка за придвижване с помощни средства и ново парково осветление.

Ще бъдат изградени поливни системи и системи за видеонаблюдение.

Зелените площи ще заемат до 35% от терените, като ще се запази съществуващата растителност и ще се засади нова.

Крайният срок за подаване на оферти по обществената поръчка от кандидатите е 10 ноември, а прогнозната стойност, заложена от възложителя, е 386 666,66 лева без ДДС.