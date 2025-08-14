Обявиха часа на срещата между Путин и Тръмп

Срещата между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп в Аляска, ще започне в 11:30 ч. местно време (22:30 ч. българско) в петък. Продължителността ѝ ще зависи от хода на дискусиите, съобщава Би Би Си. Съветникът на руския президент Юрий Ушаков потвърди, че разговорите между двамата лидери ще започнат с лична среща на четири очи, в присъствието само на преводачи. Впоследствие към тях ще се присъединят по пет представители от всяка делегация.

В края на срещата ще се състои съвместна пресконференция на двамата президенти.

Основна тема на разговорите ще бъде войната в Украйна, но се очаква да бъдат обсъдени и други въпроси – включително сътрудничеството между САЩ и Русия, както и двустранната търговия. nova.bg





