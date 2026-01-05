Огнеборците в Пернишко гасиха пожари в къщи и коли

Автомобили и сгради са горели през почивните и празничните дни. На 2 януари е подаден сигнал за пожар в къща в радомирското с. Дебели лаг. Противопожарни екипи от Радомир и Земен са локализирали пламъците. Унищожени са част от сградата, мебели, бяла, черна и компютърна техника, както и масивен склад с площ около 50 кв. м. Причината е неправилно използване на отоплителни уреди. Няма пострадали.

Значителни материални щети са нанесени при пожар в къща и каравана в брезнишкото с. Велковци. Сигналът е подаден на 4 януари около 2:45 ч. Унищожени са около 10 кв. м покривна конструкция, мебели, техника, каравана, навес и са засегнати два леки автомобила. Причината е късо електрическо съединение. Няма пострадали.

Лек автомобил „Тойота“ е изгорял напълно в пернишкия квартал „Проучване“. Сигналът е подаден на 3 януари малко преди 03:00 ч. Частично са засегнати и два автомобила – „Шкода“ и „Ситроен“. Причината се изяснява. Образувано е досъдебно производство.

Лек автомобил „КИА“ е изгорял при пожар на ул. „Илинден“ в Перник. Сигналът е подаден малко след 03:00 ч. Частично е засегнат и лек автомобил „Шкода Октавия“, паркиран в близост. Причините са в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА