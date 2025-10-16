Огнеборците гасиха газова бутилка и къща в радомирско и брезнишко

Два пожара с материални загуби са гасени от радомирски и брезнишки пожарникари. Около 14, 25 ч. бил подаден сигнал за горяща газова бутилка в радомирското с. Долни Раковец. Бутилката пламнала в резултат на техническа неизправност. Собственикът реагирал хладнокръвно и я изнесъл извън сградата. Огнеборците я охладили и не са допуснати други материални щети и пострадали хора.

Малко преди 23 ч. брезнишки огнеборци реагирали на сигнал за пожар в къща в с. Кошарево. Причината е строителна неизправност – необезопасен комин. Унищожени са около 4 кв. м. гредоред. Сградата като цяло е спасена. Няма пострадали хора.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА