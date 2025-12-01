Огнеборците от Перник и Радомир гасиха два пожара

Два пожара са загасени от пернишки и радомирски огнеборци на 29 ноември. Около 8:13 ч. е подаден сигнал за горящ лек автомобил на автомагистрала „Струма“, в района на гр. Радомир. На място е установено, че автомобилът е пламнал вследствие на късо електрическо съединение. Нанесени са незначителни материални щети – унищожена част от инсталацията.

Пожар в къща е гасен от служители на РСПБЗН – Перник. Сигналът е подаден на тел. 112 около 19:40 ч. Причината е късо ел. съединение. Изгорели са осветително тяло и електрически проводник. Сградата е спасена.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА