Огнеборци гасиха пламнал апартамент в Брезник

Мебели и техника са изгорели при пожар в апартамент в гр. Брезник. Сигнал за лумналия огън е подаден минути преди полунощ. Екип на брезнишката пожарна е реагирал незабавно и е локализирал пламъците. Жилището като цяло е спасено. Няма пострадали хора. Причината за пожара е късо електрическо съединение.

Огнеборците от Брезник са реагирали и на сигнал за пожар в комин в с. Режанци, при който няма материални щети. Трънски пожарникари са били изпратени на лъжлив сигнал за горяща гора в с. Филиповци.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА