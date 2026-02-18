Огнени инциденти в Перник! Техническа неизправност причини пожар в две коли

Пожари в леки автомобили са гасени от пернишките огнеборци. Около 8 ч. е подаден сигнал за пламнал лек автомобил „Ауди“ в района на кв. „Иван Пашов“ в Перник. До пристигането на пожарникарите шофьори на таксита и случайно намиращи се на мястото граждани погасили пламъците с подръчни пожарогасители и други средства за гасене. Причината за пожара е техническа неизправност. Нанесените щети са минимални.

Малко след 17 ч. е пламнал лек автомобил на ул. „Монтана“ в областния град. В резултат на техническа неизправност возилото е изгоряло напълно. Няма пострадали хора.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА