ОГНЕН АД! Възрастен мъж е с тежки изгаряния след пожар в дома му в Разложко

Възрастен мъж е с тежки изгаряния след пожар в дома му в Разложко. По първоначални данни на 5 ноември в 11:29 часа в ОЦ при РДПБЗН – Благоевград е получено съобщение за пожар в къща в село Бачево, община Разлог, област Благоевград.

При пристигане на мястото на пожара се установява, че гори стая на първия етаж на къщата.

Преди пристигане на екипа собственика се е опитал да гаси, при което е получил изгаряния на ръце, бедра и врат.

На място е пристигнал екип на спешна медицинска помощ. На пострадалия е оказана първа помощ и е транспортиран до МБАЛ-Разлог. Впоследствие е транспортиран за болница „Пирогов“.

76-годишния мъж е с изгаряния трета степен по данни от МБАЛ-Разлог.

Причина за пожара е неправилно ползване на отоплителен уред на пропан-бутан.