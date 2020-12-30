Огнен ужас в Благоевград! Пламнаха 9 коли

На 30.12.2020 г. около 02:21 часа е получен сигнал за това, че в ж.к. „Еленово“ в гр. Благоевград горят девет леки автомобила. Пожарът е погасен от екип на РСПБЗН-Благоевград.



Щети: лек автомобил „Фолксваген Голф“, лек автомобил „Форд Фиеста“ и лек автомобил „Форд Мондео“ са с изгорял салон и багажно отделение, лек автомобил „Фолксваген Поло“ е с изгорели леви врати, ляв стоп, гума и обгоряла боя, лек автомобил „Пежо“ е с унищожени фар и предна броня, лек автомобил „Сеат Ибиса“ е с унищожен двигателен отсек, лек автомобил „Киа Спортидж“ и лек автомобил „Хюндай Галопер“ са с унищожен салон и двигателен отсек, каравана е с унищожено ляво стъкло.



Причините за пожара и стойността на нанесените щети са в процес на установяване.

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