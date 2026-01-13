Огньове лумват тази вечер в Пернишко на Сурва

Пернишко тази нощ няма да спи, огньове ще пламнат във всички градчета и села, а облечени в кожи и със страховити маски сурвакари ще играят ритуални танци под звуците на гласовити звънци и хлопки. Всяка сурвакарска група има болюкбашия и в огнената нощ групи от различни села се срещат на общ празник и танци край огъня. Пернишко празнува СУРВА!



От хилядолетия този празник отбелязва началото на новата година, а маскираните гонят злото. На 14 януари маскираните обикалят домовете и благославят стопаните, а те ги черпят с традиционни ястия и напитки.



През годините изработването на сурвакарски маски се е превърнало в изкуство, има известни не само в България майстори, които пресъздават от дърво, кожи и пера истински шедьоври.

Само след дни в Перник започва Международният маскараден фестивал. От 2009 г. Перник официално е обявен за европейска карнавална столица заради своя международен маскараден фестивал „Сурва“, с което става най-значимия фестивален център за цяла Европа.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА