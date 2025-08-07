Ограничават движението по АМ „Струма“ от 9 август в пернишкия участък

Дейности по подобряване на отводняването в участъка от АМ „Струма“ между 10-и и 37-и км на територията на област Перник ще се извършат от 9 август-събота до 15 август за времето от 6,30 ч. до 17 ч. съобщават от АПИ. При изпълнение на работите поетапно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти в 27-километровата отсечка от 10-и км до п. в. „Долна Диканя“ /37-и км/. Трафикът в двете посоки ще преминава в активната и скоростната ленти без ограничения.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.





