Ограничават движението през тунелите „Благоевград“ и „Железница“ в посока Кулата

рез нощта на 12 срещу 13 октомври за 5 часа ще се ограничени движението в посока Кулата през тунелите „Благоевград“ и „Железница“ на АМ „Струма“ /от 97-и до 105-и км/. От 0 ч. до 5 ч. на 13 октомври в съоръженията ще се извърши проверка на асфалтовата настилка.

При изпълнение на дейностите, трафикът ще бъде пренасочван от АМ „Струма“ през пътен възел „Благоевград Юг“ /при 97-и км/ по път I-1 София – Кулата, а скоростта ще бъде ограничена до 70 км/ч.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.