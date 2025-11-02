Временно движението по път II-19 Банско – Гоце Делчев в района на с. Баничан се осъществява двупосочно в една лента поради пътен инцидент. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от Пътна полиция.
Ограничено е движението в района на село Баничан
