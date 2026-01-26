Ограничено е движението на камиони над 3,5 тона на вход към България през „Гюешево“

Временно е ограничено движението на тежки автомобили над 3,5 тона на вход към България през ГКПП „Гюешево“.

По данни на полицията в Кюстендил около 13:00 часа на отсрещния пункт от страна на Северна Македония – „Деве баир“ бяха започнали да се събират тежки камиони. Движението на леки автомобили се осъществяваше нормално.

Нямаме информация от колегите ни какво се очаква да се случи и кога движението ще бъде пуснато, казаха служители от граничния пункт „Гюешево“. От полицията в Кюстендил посочиха, че движението на обяд се ограничава само в посока при вход към България, но се очаква в полунощ тази вечер стачните действия да бъдат на изход от България.

От полицията в Кюстендил увериха, че е създадена организация за оказване на съдействие и осигуряване на места за паркиране, в случай на нужда. Представители на сдруженията на превозвачите на товари в международния автомобилен транспорт от Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Република Северна Македония обявиха протест на граничните пунктове със съседните страни от Шенгенското пространство, включително България, за днес, 26 януари.

Протестът се организира заради ограничаването на престоя на професионалните шофьори в тези страни до най-много 90 дни в рамките на шест месеца (новото правило Вход/Изход (EES) 90/180, въведено в началото на октомври 2025 година). Превозвачите твърдят, че новото правило ще затрудни драстично работата им.

Целта на протеста е да се обърне внимание на дългосрочните последици от новото правило върху икономиките на страните от Европейския съюз, които са подписали споразумението за него, но и на държавите, които не са обхванати от него, когато то започне да се прилага стриктно от 10 април тази година. Източник: БТА