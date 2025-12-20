Ограничено е движението на тирове през ГП Кулата-Промахон и Илинден-Ексохи

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т при км 106 по път II-19 Симитли – Гоце Делчев през ГКПП „Илинден–Ексохи“ поради протест на гръцки фермери.

Ограничено е също така и движението за тежкотоварни автомобили над 12 т при км 441 по път I-1 /Е-79/ София – Кулата през ГКПП „Кулата–Промахон“.

Заради очаквания засилен трафик по празниците от МВР предприемат мерки за облекчаване на движението по пътищата. „Предприети са мерки за извеждане на допълнителни екипи по входно-изходните артерии на София“, обявиха от СДВР.