Огромен горски пожар бушува в Калифорния, наложи се масова евакуация

Мащабен и бързо разпространяващ се горски пожар избухна в Калифорния, налагайки спешна евакуация на жителите на няколко населени места. Огънят, който бушува в окръг Вентура, вече е унищожил поне една къща и продължава да се разраства, предава Нова. В борбата с огнената стихия участват над 150 пожарникари от окръзите Лос Анджелис и Вентура, които работят под обединено ръководство. Националната горска служба на Лос Анджелис осигурява мощна въздушна подкрепа с 11 самолета и 7 хеликоптера.

Пожарникарите съобщават, че стихията е тръгнала малко след 13:00 ч. местно време в близост до езерото Пиру и за часове е обхванала над хиляда акра.

Местните жители описват ситуацията като изключително динамична и плашеща.

„Получих известие на телефона си, докато се прибирах. Помислих си – пожари избухват постоянно, това не е нищо особено. Когато стигнахме вкъщи, облак дим вече се издигаше над хълма“, разказва Джоузеф.

Друг жител, Колтън, който живее в непосредствена близост, описва скоростта на пламъците: „Стоях вкъщи само 10 минути. Пожарът се разпространяваше толкова бързо, че скочих в булдозера и опитах да помогна, но стана прекалено опасно“. Той добавя, че пламъците са достигали височина от около 6 метра и са изминали над 8 километра само за час заради сухата растителност в региона.

Гъстият дим е предизвикал паника и сред животните в района. Един от евакуираните, Джим, сподели с тъга, че не е имал време да спаси животните си: „Оставихме 20–30 животни, когато тръгнахме. Не знаем какво ще се случи с тях или кога ще се върнем“.

Жителите извън зоните за задължителна евакуация остават в готовност, като някои от тях чакат в автомобилите си, готови да потеглят при първа опасност.

„Около нас има доста къщи, но това няма значение – пожарът може да се разпространи дотук много бързо. Щом го видим да наближава, тръгваме“, казва Марк.

„Ако сте в Санта Кларита, Хасли Каньон или Вал Верде, вземете сериозно инструкциите за евакуация – когато спасителните екипи кажат „Тръгвайте“, напуснете незабавно. Бъдете бдителни – моля, не рискувайте живота си“, призоваха управниците на окръга Лос Анджелис.

Припомняме, че голям пожар възникна и през юли, който изпепели над 70 000 акра, а за потушаването му се бореха стотици пожарникари. Властите тогава отбелязаха, че сухата растителност, продължителните ветрове и високите температури подхранват пламъците.





