Огромен пожар в свинеферма край Дупница, собственикът е с тежки изгаряния

В края на миналата седмица 5 екипа от РСПБЗН – Дупница и Кюстендил са гасили пожар свинеферма в местността „Драгойна могила“ – Дупница. Огънят е унищожил 150 кв. м покривна конструкция, 16 свине, 350 кв. м разгърната площ сгради, пелетен котел, косачка. Огнеборците са спасили 20 т фураж, 30 свине, 2 сгради, хале със селскостопанска техника. Пострадал е собственикът – с изгаряния по главата и дясната ръка е, настанен е в столично здравно заведение за лечение. Досъдебно производство е образувано в РУ Дупница за изясняване на причините за възникването на пожара, случаят е докладван на прокуратурата.

