Огромни косатки атакуваха две яхти край бреговете на Испания и се опитаха да ги потопят

Косатки отново нападнаха яхти край бреговете на Испания. Инцидентите са станали в района на О Гроув в Гибралтарския проток в рамките на няколко минути един след друг, предаде БНТ.

Двойка косатки, едната от които дълга около 7 метра, умишлено са започнали да удрят плавателните съдове.

Усетихме два мощни удара и когато погледнахме във водата, видяхме две косатки и напълно унищожено кормило“, каза капитанът на яхтата „Сан Педро“.

Член на екипажа на втория повреден кораб добави, че всички на борда са били шокирани.

„Бяхме наистина ужасени, когато осъзнахме, че косатките умишлено удрят корпуса“, добави мъжът.

След втората атака на косатките едната яхта започва да се пълни с вода. И двата плавателни съда са били изтеглени по спешност от екипи на Морската спасителна служба към най-близкото пристанище.

От май 2020 г. насам са регистрирани над 500 подобни инцидента край Иберийския полуостров. Специалистите са особено обезпокоени, че поведението на косатките очевидно се е променило – те са започнали целенасочено да атакуват плавателни съдове, демонстрирайки необичайна координация на действията си.

Водещият морски биолог Алекс Зербини, председател на научния комитет на Международната комисия по китоловство, смята, че това поведение е „нова традиция“ на косатките или „временна странност“, която няма очевидна адаптивна цел.

Испанските власти засилиха мониторинга на крайбрежните води и препоръчаха на яхтсмените да избягват райони, където са регистрирани нападения. Моряците са съветвани да спазват правилата за поведение при среща с косатки: незабавно да спрат плавателния съд, да изключат двигателя и да не проявяват агресия.





