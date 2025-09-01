Топ теми

Огромно задръстване по пътя за Гърция! Всички платна са блокирани, колоната е до Благоевград

Огромно задръстване по пътя за Гърция. Колоната е почти без прекъсване от Кресна до Благоевград. Автомобилите се натрупаха на автомагистрала „Струма“ до тунел „Железница“. За да се избегне тапа и в самото съоръжение, полицията отбива движението през главен път Е-79, където също се образува задръстване. 

Всички платна от пътя са блокирани, включително и през селата и стария път -КОЛОНАТА е до Метро в Благоевград посока Кулата!!!, съобщава Elita Mihailova

В същото време на Илинден всичко е спокойно.



