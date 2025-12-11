Одрусаха националка от „Спортика“ с 3 мача, екстреньорът на еделвайсите Е. Велев-Кокала отнесе 5 бона

Националката от „Спортика“ Карина Руменова беше одрусана с 3 мача от Дисципа на футболната централа за неприемливото поведение при домашното поражение на благоевградчанки с 0:2 от действащия шампион НСА в последния есенен кръг преди зимната пауза. Талантливата нападателка, която заслужи място в девическата формация до 18 г. на България за наскоро приключилите европейски квалификации, изгърмя с директен червен картон в 82-та мин. на двубоя със студентките и деянието й влезе до най-дребните детайли в докладите на главния съдия Кирил Кирилов от Радомир и на дежурния делегат Илиян Синадинов. Наказанието обхваща пролетните гостувания срещу опашкарите „София лейдис“ и „Енко“, но и челния сблъсък вкъщи с абсолютния лидер в таблицата „Лудогорец“. В черния списък влязоха и трима играчи от елитните юношески гарнитури на орлетата. Първата среща след редовния сезон в различните възрасти пропускат Юри Каменаров /U16/, Илия Якимов /U17/ и Даниел Камбошев /U18/.

Закъсалият във Втора лига „Марек“ губи за домакинството при подновяването на първенство през февруари голаджията Илия Димитров, който в рамките на шест минути си заработи два жълти картона в Своге, за да отиде преждевременно под душа, и универсалният боец Борислав Николов за петото си официално предупреждения през сезона. От сметките на високо летящия „Вихрен“ за визитата на ЦСКА II в Сандански отпада централният бранител Мартин Бачев. Солена глоба от 5 бона отнесе бившият наставник на еделвайсите и настоящ спортно-технически директор на „Локомотив“ /ГО/ Емил Велев-Кокала, който издивя при загубата от лидера „Дунав“ и налетя на реферите, макар и само вербално. С по-голяма ефективност бе атаката към хората на футболната Темида от страна на вписания като домакин на железничарите Васил Василев, който влезе във физическа саморазправа с един от съдийската бригада и към санкцията от 1000 лв. наказателната рота го лиши от правото да седи на резервната скамейка в следващите 5 срещи на тима. Димките и бомбичките извадиха от бюджета на черно-белите още 1150 лв.

