Около 240 килограма растения коноп са иззети по новообразувани дела на Районна прокуратура – Благоевград за незаконното им отглеждане в община Петрич

Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград се водят действия по разследване по три новообразувани досъдебни производства за незаконно отглеждане на растения от рода на конопа – престъпление по чл. 354в, ал. 1 от НК.

По едно от делата служителите на ГПУ гр. Златарево са открили и иззели 57 броя растения от рода на конопа, засадени в труднодостъпно дере в района на с. Крънджилица, община Петрич.

Още 69 броя от същите растения са били установени в гориста местност в близост до с. Волно, община Петрич.

Третото досъдебно производство е образувано днес, 22.08.2025 г., след като служители на РУ на МВР гр. Петрич са открили засадени 30 броя растения канабис в горист участък от местността Чуката в района на с. Драгуш, община Петрич.

Общото количество на иззетите зелени растения е около 240 кг. От тях са взети проби.

Действия по разкриване на извършителите на престъпните деяния продължават.





